Пекин, , 12:51 — REGNUM Продажа лотерейных билетов в Китае продолжили падение в августе 2019 года в годовом исчислении, сообщает 3 октября агентство Синьхуа.

В августе было продано лотерейных билетов в общей сложности на 34,08 млрд юаней ($4,8 млрд), что на 18,5% ниже, чем за аналогичный месяц годом ранее, сообщили в Министерстве финансов КНР.

Продажа благотворительных лотерейных билетов упала на 17,9% в годовом исчислении до 14,6 млрд юаней, в то время как спортивная лотерея просела на 19% до 19,48 млрд юаней.

Лотерейные продажи снизились на 18,2% в годовом исчислении до 279,41 млрд юаней с января по август. Лишь только провинция Сычуань на юго-западе страны стала единственным регионом Китая, где продажи лотерейных билетов выросли на первые восемь месяцев 2019 года на 1,22 млрд юаней относительно августа 2018 года.

Отметим, что согласно правилам проведения лотерей в Китае, деньги с продаж билетов могут быть использованы только на административные расходы, благотворительные проекты и призовые фонды.