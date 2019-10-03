Самара, , 13:15 — REGNUM Около 900 человек расселят из аварийного жилья в Сергиевском районе Самарской области до 2025 года. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

Аварийное жилье Марина Каширская © ИА REGNUM

Отмечается, что в Самарской области в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» была разработана программа переселения из ветхого и аварийного жилья.

В рамках реализации этой программы, Сергиевскому району на первом этапе выделено 162,5 млн рублей, которые пойдут на расселение 228 человек. Таким образом, будут расселены 12 аварийных жилых домов общей площадью 4 629,4 кв. м.

Отмечается, что в настоящее время состоялось 20 конкурсов по приобретению 20 жилых помещений для переселения граждан. В результате, было заключено 19 муниципальных контрактов.

По сообщению пресс-службы ведомства, до 2025 года чиновники планирует расселить 901 человека из 33 аварийных жилых домов общей площадью 16 618,3 тыс. кв. м. На закупку жилья выделено более 583,4 млн рублей.

Напомним, что в Самарской области финансирование данной программы в настоящий момент идет из трех источников. 86% финансирует фонд содействия реформированию ЖКХ, 9% идет из областных средств и 5% поступает из местных бюджетов.