Москва, , 12:57 — REGNUM Нефтедобыча в Венесуэле упала ниже отметки в 1 млн баррелей в сутки в том числе из-за атак на энергообъекты страны. Об этом 3 октября заявил министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо на форуме «Российская экономическая неделя».

«У нас были нападения на энергетическую инфраструктуру страны, чтобы повредить добычу нефти <…> Наша добыча, конечно, упала», — рассказал Кеведо.

Кроме этого, он подчеркнул, что его ведомство разработало новый план восстановления нефтедобычи на уровне до 1 млн баррелей, однако в текущем году на энергообъекты было произведено четыре нападения, в результате чего уровень добычи нефти вновь упал ниже планового.