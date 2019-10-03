Ковров, Владимирская область, , 12:28 — REGNUM Ковровский механический завод (КМЗ, Владимирская область) возглавил Анатолий Гавриков, занимавший ранее должность заместителя генерального по техническому развитию. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Решение о назначении принял совет директоров ПАО «КМЗ». С 2015 года Анатолий Гавриков руководил на предприятии созданием нового завода по производству газовых центрифуг. Этот проект был успешно завершён в текущем году. Он также участвовал в подготовке и запуске в серийное производство газовой центрифуги девятого поколения и модернизированной газовой центрифуги ГЦ-9+.

Комментируя назначение, председатель совета директоров ПАО «КМЗ», вице-президент по перспективной продукции АО «Твэл» Андрей Пирог отметил, что в новой должности гендиректор завода будет решить ключевые производственные задачи, а также руководить окончанием реализации отраслевого проекта концентрации площадок ПАО «КМЗ» и АО «ВПО «Точмаш».

Ковровский механический завод — машиностроительное предприятие в Коврове Владимирской области, выпускает газовые центрифуги для обогащения урана, использующегося затем в качестве ядерного топлива.

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