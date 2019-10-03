Чунцин, Китай, , 12:23 — REGNUM Совместное предприятие Changan Ford Automobile Co. Ltd., организованное китайским автопроизводителем Changan Automobile и американским Ford, планирует запустить производство 18 новых моделей автомобилей до конца 2021 года, включая пять моделей электромобилей, сообщает 3 октября агентство Синьхуа.

С момента создания предприятия в 2001 году в городе Чунцине, оно произвело более 6,5 млн автомобилей суммарной стоимостью более 800 млрд юаней ($112 млрд). Ежегодные продажи компании даже приближались к 1 млн автомобилей.

Changan Ford, тем не менее, прекратила продолжительный рос в 2017 году на отметке продаж 819 тыс. автомобилей или на 14% ниже в годовом исчислении. В 2018 году компания продала всего 378 тыс. автомобилей, что на 54,4% ниже, чем годом ранее.

По мнению экспертов, падение продаж компании Changan Ford частично связано с нехваткой новых моделей автомобилей, которая стала очень выпуклой с 2016 по 2018 годы.

Как сообщили в Ford Motor, предприятие увеличит выпуск да совместном предприятии новых моделей автомобилей марки Ford, а также роскошного бренда Lincoln. Первая модель внедорожника Lincoln будет запущена в производство уже в текущем году. А новая модель Ford Explorer китайской сборки появится на рынке Поднебесной уже в 2020 году.

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