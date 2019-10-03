Сеул, , 12:19 — REGNUM Южнокорейская компания SeAH Besteel Corporation поставит контейнеры для хранения и транспортировки отработанного топлива в США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, подписание контракта на поставку 17 контейнеров с представителями Orano TN состоялось 2 октября. Известно, что поставка контейнеров будет осуществляться последовательно с 2021 года.

Отметим, что это первый случай, когда южнокорейская компания получила заказ на производство и поставку контейнеров для хранения и транспортировки отработанного топлива в США.

«Нам удалось выйти на рынок США благодаря сотрудничеству с малыми и средними предприятиями, работающих в сфере ядерной энергетики. Мы надеемся, что в будущем сможем получать больше заказов от США и других зарубежных стран», — сообщили в компании.

Orano TN — дочернее предприятие французской компании Orano в США, специализирующееся на логистике.