Магас, , 12:10 — REGNUM Три крупных инвестиционных проекта Ингушетии в ближайшее время будут представлены для рассмотрения АО «Корпорация развития Северного Кавказа». Власти республики рассчитывают на включение их в план работы на 2019−2020 год, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Один из проектов — завод ООО «Бестбренд» будет производить средства детской гигиены, второй — «Строймаркет» — будет производить кровельные материалы, двери и фурнитуру. Еще один проект связан с развитием агропромышленного комплекса — «Агрокомбинат Сунжа 20ГА».

Правительство республики пообещало создать все условия для инвесторов в реализации проектов. Премьер-министр Константин Суриков потребовал от министров тщательно проработать представленные предложения по повышению инвестиционной привлекательности республики.

Напомним, в 2017—2018 годах «Корпорация развития Северного Кавказа» провфинансирвоала строительство первой очереди тепличного комплекса «Агрокомплекс Сунжа» и крупного водного аттракциона для детей в городе Назрани.