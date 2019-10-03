Санкт-Петербург, , 12:18 — REGNUM Глава крупнейшей в Центральной Европе австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле заявил, что не видит смысла обсуждать варианты маршрутов для газопровода «Северный поток — 2» в обход Дании. Об этом он рассказал журналистам на Петербургском международном газовом форуме.

Трубы для газопровода «Северный поток — 2» © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

«Как я слышал от коллег из Nord Stream 2, у нас есть хороший шанс получить разрешение в Дании», — заявил глава компании.

Он также заявил, что пока не видит смысла обсуждать альтернативные маршруты газопровода.

Как передавало ИА REGNUM, 2 октября министр энергетики России Александр Новак заявил, что пока есть надежда на согласование Данией маршрута «Северного потока — 2». Между тем председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков ранее отметил, что в случае запрета датского королевства на прокладку трубопровода по своей экономической зоне, будет разработан альтернативный маршрут.