Каир, , 12:03 — REGNUM Министерство военного производства Египта подписало меморандум о понимании с китайской компаниями SSE и Marathon International Limited о строительстве фабрики по производству станций зарядки для электромобилей, говорится в заявлении министерства, передает 2 октября агентство Синьхуа.

Электромобиль Иван Шилов © ИА REGNUM

Меморандум появился в связи с тем, что Египет занимается создание инфраструктуры для электромобилей в стране. Согласно заявлению министерства, египетское правительство планирует заменить общественный транспорт на электрический вместо традиционного бензинового или дизельного.

Исполнительный директор SSE Пань Фэй выразил свой интерес к сотрудничеству с египетским министерством по размещению производства станций зарядки электромобилей в Египте, а также мощностей по переработке израсходованных аккумуляторных батарей.

Напомним, что еще в апреле текущего года Министерство военного производства Египта соединило себя соглашением с китайским автопроизводителем Foton Motor по производству электрических автобусов.