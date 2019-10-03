Пекин, , 12:01 — REGNUM В общей сложности 17 938 предприятий Китая получили более 1,97 трлн юаней (около $278,9 млрд) «зеленых» финансов от Индустриального банка на конец июня 2019 года, сообщает 2 октября агентство Синьхуа.

Как отметили в банке, непогашенные кредиты на «зеленое» финансирование (финансирование в экологические проекты) достигло более 940,8 млрд юаней на конец июня. Сообщается также, что «зеленые» проекты, которые он поддерживает, позволят сэкономить в общей сложности 29,92 млн тонн топливного угля и сократить на 84,28 млн тонн выбросы углекислого газа в год.

Напомним, что основанный в 1988 году акционерный коммерческий банк является пионером в области развития «зеленого финансирования» в Китае. За прошедшие 10 лет Индустриальный банк сформировал систему «зеленых» продуктов и услуг с полной продуктовой линией управления «зелеными» финансами и рисками в этой сфере.

Отметим, что так называемое «зеленое» финансирование разработано для того, чтобы все больший объем частного капитала вкладывался в экологически-чистые сектора и прекратил инвестирование в то, что может привести к загрязнению окружающей среды. Еще в 2016 году Китая объявил о создании национального механизма «зеленого» финансирования — первого в мире в своем роде.