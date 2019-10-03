Москва, , 12:02 — REGNUM Протокол к соглашению о режиме торговли между РФ и Республикой Абхазия правительство внесло на ратификацию в Госдуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM 3 октября.

Речь идёт о документе, который правительства обеих стран подписали в июне 2019 года в Санкт-Петербурге. Он дополняет действующее соглашение о режиме торговли между РФ и Абхазией.В частности, протокол отменяет временное таможенное декларирование при поставках нефтепродуктов из РФ в Абхазию. Такие нормы уже действуют в отношении Киргизии, напоминают в правительстве.

Кроме того, протокол также устанавливает, что временные таможенные декларации на товары, которые не были вывезены, считаются неподанными.

Новые правила вступят в силу через 30 дней после ратификации протокола «для обеспечения незамедлительной организации поставок в 2019 году нефтепродуктов», отмечают в правительстве.