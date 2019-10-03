Худжанд, Таджикистан, , 11:56 — REGNUM В Таджикистане в городе Худжанд руководство ОАО «Международный аэропорт Худжанд» временно ввело в эксплуатацию с 1 октября 2019 года новый пассажирский терминал.

По сообщению пресс-секретаря аэропорта Юсуфа Маюсуфова, данный шаг продиктован созданием благоприятных условий для предполётного пребывания в аэропорту не только пассажиров, но и провожающих и встречающих граждан страны в осенне-зимний период.

Маюсуфов также отметил, что официальное открытие пока не состоялось. Однако постепенно пассажирский терминал будет оборудован дополнительными удобствами для пассажиров.

Напомним, что строительство нового терминала началось в 2016 году. После завершения всех необходимых работ пассажирский терминал сможет принимать 500 пассажиров в час.