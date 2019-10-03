Бишкек, , 11:53 — REGNUM Сотрудники госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями провели в Таласской области спецоперацию, в ходе которой раскрыли преступную группировку, незаконно провозившую автомобильное топливо из Казахстана в Киргизию. Об этом сообщает пресс-служба киргизстанской финансовой полиции.

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В ходе спецмероприятия работник финполиции выявила группу легковых и грузовых машин осуществляющих от трех до пяти рейсов в день из Казахстана в Киргизию.

В итоге, отследив маршрут одного из бензовозов, силовики остановили его и провели осмотр автомобиля, во время которого обнаружили в грузовом отсеке 37 тысяч литров бензина, на который у водителя не имелось разрешительных документов. Машину водворили на штрафстоянку.

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