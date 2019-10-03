Москва, , 11:50 — REGNUM В Госдуме указали на слабые места банковской системы России.

«Банковский сектор является для граждан России не только чрезвычайно накладным, но и далеко не безопасным», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Сбербанк проинформировал клиентов о возможной утечке учётных записей по кредитным картам. Среди данных: фамилии, имена, отчества, номера карт и телефонов, информация о финансовых операциях. Эксперты говорят об утечке данных владельцев кредитных карт.

Читайте ранее в этом сюжете: Сбербанк проводит проверку из-за возможной утечки данных клиентов