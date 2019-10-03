Балаково, Саратовская область, , 11:46 — REGNUM 1 октября в рамках большого праздника, посвященного Дню пожилого человека, в городском дворце культуры в городе Балакове Саратовской области состоялось награждение участников муниципального этапа конкурса «Слава созидателям!». Как сообщает управление информации и общественных связей Балаковской АЭС, на сцену — получить заслуженные дипломы и подарки от Росатома — вышли около 50 балаковских мальчишек и девчонок, ставших лауреатами и дипломантами творческого проекта общественного совета госкорпорации «Росатом» и концерна «Росэнергоатом», который реализуется в г. Балаково при поддержке Балаковской АЭС. В этом году учащиеся всех возрастов 47 образовательных учреждений города Балаково и Балаковского района представили творческие работы в новом формате. Они писали сочинения по следующим темам: «Вклад моей семьи в создание атомной отрасли», «Слава созидателям атомной отрасли», «О созидателях атомного ледокольного флота».

Балаковская АЭС наградила призеров конкурса Росатома «Слава созидателям!» Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС

«Неудивительно, что в семьях школьников, решившихся на участие в конкурсе, рассказывающем о ветеранах атомной отрасли, трепетно относятся к званию «атомщик» и чтут преемственность профессии — от деда к отцу, от отца к сыну, — отметили в пресс-службе Балаковской АЭС. — Своими работами ребята увековечивают живую историю становления и развития Балаковской атомной станции и родного города, хронику пяти великих комсомольских строек Балакова. Они рассказывают интересные истории о том, как бабушки и дедушки, папы и мамы строили предприятие столь великого масштаба, вложив свой труд и душу в то, чтобы атомная энергетика в нашей стране развивалась и создавала перспективное будущее».

Одиннадцатиклассница-лицеистка Дарья Евтехова рассказал, почему ей было интересно работать над темой конкурса «Вклад моей семьи в создание атомной отрасли»: «Это прекрасная возможность познакомитьтся со своей семьей ближе, понять, чем жили бабушки, дедушки, папы, мамы. Мою семью с полным правом можно назвать семьей атомщиков, потому что большинство из родственников работали и работают на нашей атомной станции. Дедушка строил АЭС, бабушка работала в санатории-профилактории, а папа — главный инженер 4-го блока станции. Я подсчитала, что в общей сложности наша семья работает на атомной станции более полувека. Это хорошее число — с детства я росла в атмосфере приверженности к профессии атомщика, поэтому учусь и надеюсь продолжить семейную династию достойно».