Москва, , 11:44 — REGNUM Потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в сентябре 2019 увеличилось на 3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составило 81,0 млрд кВт•ч. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба компании.

«Потребление электроэнергии в сентябре 2019 года в целом по России составило 82,2 млрд кВт•ч, что на 2,5% больше аналогичного показателя 2018 года», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что в отчётном периоде российские электростанции выработали 84,0 млрд кВт•ч энергии, что на 2,1% выше, чем в сентябре 2018 года. Рост показателей энергетики связывают с более низкой температурой наружного воздуха, отмечая, что в отдельные дни во второй половине сентября 2019 года температура воздуха была ниже прошлогодних значений на 3−7°С.

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