Сеул, , 11:46 — REGNUM В Сеуле открылся международный автосалон Auto Salon x AutoWeek, сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, автосалон, организованный министерством земли, инфраструктуры и транспорта и министерством торговли, промышленности и энергетики, проходит в выставочном центре KINTEX в период с 3 по 6 октября.

Известно, что на выставке будут представлены известные мировые бренды и торговые марки в различных направлениях, включая средства по уходу за автомобилями, оборудование, автохимия, инструменты и материалы для авторемонта и компьютерной автодиагностики, автозапчасти и другая продукция для сервисного обслуживания.

Отметим, что в рамках автосалона также пройдут различные семинары, соревнования по автозвуку и тюнингу Emma Asia и ярмарка вакансий.