Сеул, , 11:24 — REGNUM Расходы жителей Южной Кореи, отправляющихся в путешествие в Японию, резко сократились из-за введения японским правительством экспортных ограничений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Комитета по стратегии и финансам Южной Кореи.

Туризм. Япония

Согласно опубликованным данным, в августе 2019 года лишь 11 249 граждан Южной Кореи потратили в Японии более $600, что на 60% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что в общей сложности в августе текущего года южнокорейские туристы потратили на путешествия в Японию $12 млн, что на 57,2% меньше, чем в августе прошлого года.

Специалисты отмечают, что в июне, до введения экспортных ограничений, число туристов, которые потратили в Японии более $600 составило 25 337 человек, однако в июле данный показатель опустился до 22 747 человек, в августе — до 11 249 человек, в сентябре (по 24 число) — до 10 487 человек.

С другой стороны, общая сумма средств, потраченная южнокорейскими туристами в Гонконге в августе, также сократилась на 19,1%, до $4,81 млн, а в сентябре — на 33,3%, до $4,12 млн.