Москва, , 11:03 — REGNUM Более 220 тыс. тонн нефти сверх запланированного объёма планируют получить нефтяники «Верхнечонскнефтегаза», используя новую технологию увеличения нефтеотдачи пласта. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба компании «Роснефть».

Суть метода заключается в перераспределении объёма закачанной воды по интервалам перфорации скважины для обеспечения равномерного нагнетания по всему стволу. Таким образом, ликвидируются так называемые «кинжальные» прорывы воды в добывающих скважинах, а пластовое давление поддерживается с большей эффективностью.

Отмечается, что в 2018 году использование указанной технологии позволило увеличить объём дополнительной добычи нефти в полтора раза. В компании подсчитали, что в 2019 году на Верхнечонском нефтегазоконденсатном месторождении будет получено на 34 тыс. тонн нефти больше, а в перспективе до 2023 года — на 221 тыс. тонн.

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