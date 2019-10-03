Уфа, , 11:05 — REGNUM Проект нового мусоросортировочного комплекса был представлен в правительстве Башкирии. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба республиканского министерства природопользования и экологии.

Генеральный директор ООО РО «Эко-Сити» Семён Земсков, представляя проект, сообщил, что новый мусоросортировочный комплекс, который планируют построить Баймакском районе к 2022 году, будет рассчитан на 100 тысяч тонн отходов в год. Для реализации данного проекта потребуется порядка 540 млн рублей.

Отмечается, что проектом предусмотрено строительство сортировочной линии, полигона, и цеха по компостированию органических отходов.

По словам регионального оператора, в случае реализации проекта, будет создано 102 новых рабочих места, а в бюджеты разных уровней в течение 10 лет поступит порядка 660 млн рублей платежей.