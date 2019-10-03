Москва, , 11:02 — REGNUM Рост рынка потребительского кредитования в России в 2019 году составит 20%, а годом позднее — 15%. Такой прогноз дает рейтинговое агентство «Эксперт РА».

Эксперты отмечают, что в 2018 году рост составлял 23%, таким образом, показатель 2020 года будет ниже на восемь процентных пунктов. Большинству банков, предупреждают аналитики, грозит снижение уровня рентабельности. Кредитные организации не смогут в полной мере компенсировать увеличение резервов после новых выдач.

Двухлетний рост портфеля потребительских кредитов — с 1 июля 2017 года по 1 июля 2019 года — составил 46%, общая сумма выросла 8,2 трлн рублей. Снижается качество кредитов, об этом говорит рост стоимости риска на 0,6 п.п. за указанный срок, а также увеличение сроков кредитования, говорится в докладе «Обзор рынка потребительского кредитования по итогам I полугодия 2019 года: скрытая угроза».

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 октября заемщикам могут отказать в кредите, если у них окажется слишком малый показатель предельной долговой нагрузки (ПНД).

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