Санкт-Петербург, , 10:54 — REGNUM Судебные приставы Санкт-Петербурга по исковым требованиям ГУП «ТЭК СПб» — одного из крупнейших поставщиков тепловой энергии — арестовали объекты недвижимости крупной строительной компании ООО «СК «Дальпитерстрой».

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Строители с марта 2016 года задолжали энергетикам за поставленное тепло более 10 млн рублей плюс 2,7 млн рублей штрафных санкций. В результате застройщик рискует лишиться нежилых помещений в 1300 кв. метров стоимостью 158 млн рублей.

Как сообщили 3 октября в ГУП «ТЭК СПб», «если строительная компания проигнорирует требования приставов по погашению задолженности, арестованные площади будут реализованы в счет долга».

ООО «СК «Дальпитерстрой» — одна из крупнейших строительных компаний Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ею возведено более 100 жилых домов, торговых центров и промышленных объектов, еще 49 зданий строятся в настоящее время.

У этой компании власти Петербурга регулярно закупают квартиры для предоставления их очередникам и льготникам.