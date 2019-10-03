Аддис-Абеба, , 11:08 — REGNUM Control Risk Consultancy, консалтинговая фирма из Англии, в консорциуме с Oxford Economics, поставила Эфиопию на верхнюю строчку рейтинга Africa Risk-Reward Index, который ранжирует страны в зависимости от высоты рисков и выгод для инвесторов.

Согласно отчету, опубликованному Oxford Economics, Эфиопия набрала 8 баллов из 10 в рейтинге «отдачи» от инвестиций, в то время как ее показатель риска составляет всего 5,5 балла, что поставило страну на первую строчку списка африканских стран. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство The Ethiopia Reporter.

В отчете говорится, что показатель «вознаграждения за риск» отражает показатели каждой страны Африки по сравнению с ее соседями по континенту и показывает, как некоторые из крупнейших экономик Африки уступают в этом меньшим странам. «Некоторые страны в этом году опустились в рейтинге, в то время как другие, такие как Намибия и Эфиопия, улучшили свои позиции, несмотря на трудности», — объясняется в докладе.

В докладе отмечаются действия Эфиопии по экономической либерализации, возглавляемой правительством премьер-министра Абия Ахмеда в таких секторах, как, например, телекоммуникации. «Обещание предоставить доступ к рынку более 100 миллионов человек позволило Эфиопии сохранить очень высокую «отдачу» инвестиционных вложений.

Тем не менее, этот показатель вознаграждения не улучшился по сравнению с последним изданием, в то время как показатель риска в Эфиопии по-прежнему остается высоким», — говорится в отчете.