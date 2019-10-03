Аддис-Абеба, , 11:01 — REGNUM Эфиопия сможет выйти на самообеспечение пшеницей в ближайшие три года, если страна эффективно использует все свои 450 000 гектаров орошаемых земель. Об этом, как передает эфиопское новостное агентство ENA, свидетельствуют данные Института сельскохозяйственных исследований Эфиопии.

Сотрудники института отмечают, что в ближайшие пять месяцев с начала первой фазы производства пшеницы на равнинной местности на 50 000 гектарах земли будет собрано 2 миллиона центнеров пшеницы.

Исследования показывают, что Эфиопия может в среднем производить 44 центнера пшеницы на гектар, используя равнинные орошаемые земли, в то время как текущее производство высокогорной дождевой пшеницы составляет 28 центнеров с гектара. Представляя план на Национальном симпозиуме по орошаемой пшенице, генеральный директор Эфиопского института сельскохозяйственных исследований Мандефро Ныгусси заявил, что все фермеры должны сотрудничать, чтобы достичь поставленной цели на национальном уровне и выйти на самообеспечение пшеницей к 2022 году.

Пшеница является одной из основных зерновых культур, которую производят 4,6 млн мелких фермеров Эфиопии на 1,8 млн га земли при среднем годовом урожае в 5 млн тонн. По мнению экспертов, в стране существует большой потенциал для производства достаточного количества зерна пшеницы на местном уровне за счет повышения продуктивности на единицу площади или увеличения площади, так как в низменных районах страны имеются дополнительно 3,5 миллиона гектаров потенциально орошаемых площадей.