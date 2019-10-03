Аддис-Абеба, , 11:05 — REGNUM В столице Судана Хартуме началось пятое совещание Национальной независимой научно-исследовательской группы (NISRG) Эфиопии, Судана и Египта по вопросам эксплуатации эфиопской плотины-ГЭС «Возрождение». На встрече запланированы к обсуждению пункты повестки дня, согласованные на встрече министров по водным ресурсам трех стран, которая состоялась в Каире, Египет, 15−16 сентября 2019 года. Ожидается, что NISRG сообщит об итогах своих обсуждений министрам по водным ресурсам трех стран для проведения следующего раунда переговоров, которые состоятся 4−5 октября 2019 года в Хартуме, Судан. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Fana.

Во время встречи, состоявшейся в середине сентября 2019 года между министрами по водным ресурсам трех стран, Египет представил новое предложение, касающееся проекта ГЭС «Возрождение», противоречащее всем предыдущим соглашениям. Эфиопия отклонила это предложение, поскольку оно нарушило подписанное между странами соглашение о справедливом и разумном использовании вод реки Нил.

В своем обращении к Генеральной Ассамблее ООН президент Эфиопии Сахлеуорк Зеуде заявила, что Эфиопия твердо убеждена в том, что использование реки Нил должно основываться на принципах справедливого и разумного использования природных ресурсов. «Сотрудничество в бассейне Нила — это не вариант, а необходимость», — добавила она.

Данные, полученные от Эфиопской электроэнергетической компании (EEP), показывают, что проект ГЭС в настоящее время завершен на 68,3% и будет завершен в 2023 году. «Возрождение» будет крупнейшей плотиной в Африке с общей установленной мощностью 6450 МВт по окончании работ.