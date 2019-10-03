Оренбург, , 10:43 — REGNUM В Оренбургской области наблюдается рост числа заявок по проектам в рамках инициативного бюджетирования. В 2019 году в конкурсном отборе участвуют уже 228 проектов, что в семь раз больше по сравнению с 2017 году и вдвое больше по сравнению с 2018 годом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

С 15 августа в течение 30 дней минфин области, как организатор отбора, осуществлял сбор заявок с использованием электронной системы. Заявки поступили из девяти городских округов и 28 муниципальных районов.

Все заявки прошли проверку на предмет соответствия требованиям порядка проведения конкурсного отбора. В результате 10 заявок не допущено к конкурсному отбору по причине отсутствия полного комплекта документов. Общая стоимость 218 проектов составила 238,4 млн рублей.

Самыми активными участниками стали Шарлыкский, Ташлинский, Саракташский, Тюльганский, Новосергиевский, Пономаревский и Кваркенский районы, а также Сорочинский городской округ.

Жители населенных пунктов отдали свое предпочтение развитию следующих типов объектов общественной инфраструктуры: на первом месте оказались дороги, на втором — места захоронения, на третьем — объекты водоснабжения.

«Говоря о степени вовлеченности населения в процесс выбора проекта, можно отметить рост интереса граждан к механизму инициативного бюджетирования: если в процесс выбора инициатив в 2017 году было вовлечено 8 тыс. человек, то на 2020 год — 52 тыс. человек. Рост в 6,5 раза», — сообщили в пресс-службе областного правительства.

7 октября состоится заседание правительственной комиссии по утверждению проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на 2020 год.