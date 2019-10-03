Новосибирск, , 10:40 — REGNUM За девять месяцев текущего года новосибирская таможня перечислила в федеральный бюджет 21 млрд 15 млн рублей. По данным Сибирского таможенного управления, это «рекордная сумма», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сумма превышает объём перечислений за аналогичный период 2018 года.

«Платежи по импорту составили 19 млрд 744 млн рублей, что на 10 млрд превышает показатель аналогичного периода прошлого года; по экспорту — 66 млн рублей, на 18 млн больше», — уточнили в таможенном управлении.

Из Новосибирской области вывозят машиностроительную продукцию, продовольствие, древесину и целлюлозно-бумажные изделия. Ввозят — текстильные изделия и обувь, металлы и изделия из них, продовольственные товары.