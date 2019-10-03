Москва, , 10:38 — REGNUM С точки зрения спроса и предложения мировой рынок нефти демонстрирует стабильность, а отклонения цен от равновесного значения обусловлены новостями и случайными происшествиями. Как передаёт корресподент ИА REGNUM, об этом 3 октября заявил министр энергетики России Александр Новак на форуме «Российская энергетическая неделя».

Нефтепровод

«Надеемся, такие факторы будут минимальными, а будут учитываться при формировании цен баланс спроса и предложения. А он на сегодняшний день более-менее стабилен. Мы видим, рынок сбалансирован с точки зрения спроса и предложения», — заявил Новак.

В настоящее время колебания цены на нефть связаны со случайными факторами и новостями. Так, 2 октября стало известно, что США предлагают ввести пошлину на импорт многих европейских товаров, что тут же вызвало снижение цен.

«На сегодняшний день мы наблюдаем некую волатильность рынка. Я надеюсь, что эта волатильность (будет) достаточно низка — цены колеблются вокруг 60 долларов», — указал министр.