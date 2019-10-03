Посёлок городского типа Агинское, Забайкальский край, , 10:36 — REGNUM В Забайкальском крае по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения») осуждена теперь уже бывшая начальница отделения почтовой связи Могойтуй Агинского почтамта.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщает сегодня, 3 октября, сайт региональной прокуратуры, штраф в размере 150 тыс. рублей и другие взыскания женщина получила за то, что деньги, полученные за реализованные товары, шли мимо кассы. Следствию удалось доказать суду, что с октября 2012 по февраль 2015 года, женщина предоставляла руководству ложные сведения о количестве реализованного в почтовом отделении товара.

«В результате Почте России причинен ущерб в сумме свыше 237 тыс. рублей. После выявления недостачи женщина частично возместила причиненный ущерб в сумме 86 тыс. рублей, а затем уволилась», — пояснил прокурор Могойтуйского района Евгений Люкшин.

Напомним, по информации Забайкальского УМВД, количество преступлений за 9 месяцев 2018 года снизилось на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество тяжких и особо тяжких преступлений за этот период сократилось на 12%.