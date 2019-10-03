Симферополь, 3 октября 2019, 10:33 — REGNUM В ближайшие два года в Крыму проведут капитальный ремонт 20 общежитий. Общая стоимость работ составит 138 млн рублей. Об этом ИА REGNUM 3 октября сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ РК.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в инспекции по жилищному надзору РК сообщили, что в Крыму необходимо модернизировать множество котельных, поскольку их износ является главной проблемой грядущего отопительного сезона.
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