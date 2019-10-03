Симферополь, , 10:33 — REGNUM В ближайшие два года в Крыму проведут капитальный ремонт 20 общежитий. Общая стоимость работ составит 138 млн рублей. Об этом ИА REGNUM 3 октября сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ РК.

«В 2020—2021 годах на территории республики запланирован капитальный ремонт 20 общежитий. В 2020 году — 17 общежитий в 10 муниципальных образованиях на сумму 72,6 миллионов рублей. В 2021 году — ремонт ещё трёх общежитий за 65,5 миллионов рублей», — отметили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в инспекции по жилищному надзору РК сообщили, что в Крыму необходимо модернизировать множество котельных, поскольку их износ является главной проблемой грядущего отопительного сезона.

Читайте ранее в этом сюжете: Изношенность котельных – главная проблема отопительной системы Крыма