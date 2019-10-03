Москва, , 10:38 — REGNUM В России за период с января по август 2019 года на покупку новых кроссоверов и внедорожников (сегмент SUV) было потрачено 866 млрд рублей. Об этом говорится в исследовании, проведенным «Автостат Инфо».

Больше всего средств российские покупатели автомобилей сегмента SUV потратили на покупку Hyundai Creta — 49,6 млрд рублей. На эту сумму было продано 43 836 кроссоверов. На втором месте в этом рейтинге — немецкий Volkswagen Tiguan, на покупку которого было потрачено порядка 39 млрд рублей, что в количественном выражении составляет 21 199 кроссоверов.

Тройку лидеров замыкает южнокорейская модель KIA Sportage, которая была продана на российском рынке в количестве 21 836 экземплярах на сумму и 36,2 млрд рублей.

На четвертом и пятом месте находятся соответственно кроссовер Toyota RAV4 (19 597 ед. 36 млрд рублей) и внедорожник Toyota Land Cuiser (8728 ед. за 27,8 млрд рублей).

Напомним, по данным аналитического агентства «Автостат», в России на 1 июля 2019 года было зарегистрировано 10,15 млн кроссоверов и внедорожников.

Читайте также: Стало известно, какие кроссоверы предпочитают жители России