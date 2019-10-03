Новосибирск, , 10:28 — REGNUM Финансовый управляющий имуществом экс-совладельца новосибирской компании «Сибмост» Альберта Кошкина уведомил о получении требования кредитора АО «Россельхозбанк» о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере почти 21,6 млн рублей. Из них 21,3 млн рублей приходится на основной долг, а 283,2 тыс рублей — пени. Это следует из информации в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Основание для требований — соглашение по договору поручительства физического лица.

Отметим, что ранее кассационная инстанция отменила решение суда о заключении мирового соглашения между Кошкиным и его кредиторами.