Москва, , 10:36 — REGNUM Новый подход к налогообложению цифровых корпораций предлагает российский Минфин. Часть доходов Google, Facebook и Apple от деятельности в России должны поступать в российский бюджет, следует из нового проекта «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 гг.», сообщает 3 октября РБК.

В Минфине предлагают так изменить законодательство, чтобы доходы цифровых компаний декларировались в юрисдикциях, где находятся их пользователи. Тогда налоги будут распределены справедливо, а бюджет не понесет потерь.

Когда именно будут предложены поправки в законодательство, в Минфине не уточнили. В российском подразделении «Google» комментариев не предоставили. В настоящее время подобные компании платят налог на прибыль там, где зарегистрирована их штаб-квартира.