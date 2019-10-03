Москва, , 10:21 — REGNUM В московский арбитраж поступил иск о банкротстве ЗАО «Взгляд.Ру», создателем и гендиректором которого является медиамагнат Дмитрий Ицков. Иск принят к производству, слушания по делу начнутся 28 ноября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Истцом выступает ИФНС России № 5 по Москве. Иск был подан 1 октября, а 2 октября его уже приняли к производству. Подробности претензий неизвестны.

По данным ЕГРЮЛ, ЗАО учреждено в апреле 2005 года в Москве. Его уставный капитал — 100 тыс. рублей, основной вид деятельности — создание и использование баз данных и информационных ресурсов. Директором и создателем числится Дмитрий Ицков.

Ицков акже является создателем ЗАО «Корпорация «Бессмертие», которая создана для научных исследований, фонда поддержки разработок технологий радикального продления жизни «Глобальное будущее 2045», АНО содействия развитию и внедрению инновационных технологий и методик в области радикального продления жизни человека «Мир 2045» и издательского «Ньюмедиа Старз». Из открытых источников известно, что последнее — это холдинг, куда входят две интернет-газеты, информационное агентство, издательство и онлайн-платформа для игры «Дозоры».