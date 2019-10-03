Екатеринбург, , 10:37 — REGNUM В Екатеринбурге состоялась встреча принца Великобритании Майкла Кентского и представителей Уральской торгово-промышленной палаты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Кузен Елизаветы II прибыл в Екатеринбург в качестве главы бизнес-миссии. По мнению Майкла Кентского, многие британские компании высоко оценивают экономический промышленный потенциал Екатеринбурга и региона в целом.

Отметим, что принц Майкл Кентский является главой Российско-Британской торгово-промышленной палаты.