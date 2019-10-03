Москва, , 10:12 — REGNUM Удмуртия включена в 27 регионов Российской Федерации, реализующих программу по развитию рынка газомоторного топлива. До конца 2024 года сеть АГНКС (автомобильные газонаполнительные компрессорные станции) в республике расширится до 25 объектов, написал на своей странице в социальных сетях министр промышленности и торговли региона Виктор Лашкарев.

Он уточнил, что в настоящее время на территории республики работают девять газовых автозаправок. Это более трети расчетной потребности Удмуртии по обеспеченности АГНКС.

По итогам совещания под председательством вице-премьера Дмитрия Козака «Опережающее развитие инфраструктуры — стратегия развития рынка газомоторного топлива» в рамках форума «Российская энергетическая неделя» стало известно, что на реализацию программы до 2024 года направят 50 млрд рублей, добавил Лашкарев.

ИА REGNUM напоминает, в 2013 году через сеть газовых автозаправок Газпрома в регионе было реализовано 678 тыс. кубометров топлива, в течение пяти лет этот показатель вырос в семь раз.