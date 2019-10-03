Киев, , 10:03 — REGNUM Украина в январе-сентябре 2019 года импортировала 11,603 млрд кубометров природного газа.

Газопровод Gazprom.ru

Соответствующую статистику обнародовал 3 октября оператор газотранспортной системы — госкомпания «Укртрансгаз», передает корреспондент ИА REGNUM.

Источник отмечает, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Украина увеличила импорт природного газа сразу на 43,8%, или на 2,72 млрд кубометров (в прошлом году Украина входила в осенне-зимний сезон с запасами около 17 млрд кубометров газа, в этот — порядка 21 млрд кубометров — ред.).

Отдельно подчеркивается, что импорт газа в указанный период осуществлялся исключительно из Европы, преимущественно по словацкому газотранспортному коридору — за 9 месяцев импортировано 7,293 млрд кубометров газа. Через Польшу объем импорта составил 1,11 млрд кубометров топлива, через Венгрию — 3,25 млрд кубометров.

Транзит природного газа через ГТС Украины в январе-сентябре 2019 года увеличился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 66,309 млрд кубометров топлива, информирует украинская компания. Непосредственно за сентябрь транзит газа из России по территории Украины составил 6,76 млрд кубометров, что на 6,9% меньше, чем за сентябрь прошлого года.