Москва, , 09:22 — REGNUM В России за январь-сентябрь 2019 года построено 42,3 млн. кв. метров жилья, это на 7,9% выше аналогичного периода 2018 года. Об этом заявил глава Минстроя РФ Владимир Якушев, сообщили в министерстве.

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По словам министра, «строительная отрасль демонстрирует рост впервые после 2015 года, когда был понижающий тренд». Этот тренд может сохраниться до конца 2019 года.

Якушев напомнил, что на реализации федерального проекта «Жилье» выделено 22,5 млрд рублей. Планируется, что в год будет возводится 75−78 млн кв. метров жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, первое полугодие 2019 года подтвердило тенденцию к увеличению в России объемов вводимого в эксплуатацию жилья.

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