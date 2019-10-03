Сеул, , 09:17 — REGNUM Южнокорейская компания SK Telecom поставит базовые станции 5G японской компании Rakuten. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Rakuten — японская компания электронной коммерции со штаб квартирой в Токио и объемом продаж 1 трлн йен (~$9,33 млрд). В 2018 году компания приобрела лицензию оператора мобильной связи.

Известно, что дочерняя компания Rakuten Mobile намерена запустить 5G к июню 2020 года.

Детали контракта не разглашаются, однако Rakuten Mobile планирует инвестировать в создание инфраструктуры 5G 194,6 млрд йен (~$1,81 млрд).

Отметим, что в течение пяти лет четыре крупных японских оператора, таких как KDDI, Rakuten Mobile, NTT docomo, SoftBank, намерены инвестировать в 5G около 3 трлн йен (~$28 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители южнокорейской компании Samsung Electronics подписали пятилетний контракт на поставку базовых станций 5G с представителями KDDI. Сумма контракта составила 2,4 трлн вон (~$1,99 млрд).

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