Советник помощника российского президента Игорь Мешков стал заместителем гендиректора по персоналу на Уралвагонзаводе. Об этом сообщает ЕАН.

Екатеринбург, , 09:10 — REGNUM Мешков с 2018 года является советником на общественных началах Юрия Ушакова — помощника президента РФ. В структуре Уралвагонзавода руководитель находится с 2015 года — тогда он стал советником по безопасности у экс-глава корпорации Олега Сиенко, после чего был назначен советником председателя совета директоров Владимира Артякова.

33-летний деятель закончил Челябинский военный автомобильный институт в 2009 году и институт ФСБ России в 2011 году.

Напомним, в ноябре 2018 года должность на заводе получил экс-замполпреда президента в УрФО Александр Моисеев. Бывший чиновник стал советником гендиректора УВЗ.

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