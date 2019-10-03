Анадырь, , 09:08 — REGNUM Заповедник «Остров Врангеля» на Чукотке в 2019 году посетило в 2,5 раз больше туристов, чем в предыдущем. По экскурсионно-экологическим маршрутам прошло более тысячи человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«В этом году «Остров Врангеля» посетил туристы из США, Великобритании, Франции, Швейцарии, Эстонии, Китая и других стран. Впервые для себя открыли Чукотку туристы из Аргентины, Кении, Коста-Рика, Малайзии, Чили, Филиппин и Эквадора. Если в 2018 году у нас было 430 туристов, то в этом году — 1048 иностранцев», — отметили в заповеднике.

Туристам предлагают девять маршрутов: два морских и семь наземных. Самый популярный и охватывающий — кольцевой маршрут вокруг острова Врангеля с заходом на остров Геральд.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшем в сентябре Восточном экономическом форуме во Владивостоке четыре дальневосточных региона подписали соглашение о сотрудничестве в сфере круизного туризма. В их число входит и Чукотский автономный округ.

Планируется создать Восточное кольцо России.