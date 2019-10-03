Москва, , 08:54 — REGNUM Реализация автомобилей японской компании Suzuki в сентябре 2019 года выросли на 31%, до 813 экземпляров. Об этом сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус».

За период с января по сентябрь 2019 года реализация японской марки составила 4734 автомобиля, что на 17% больше показателя продаж прошлого года.

Самой продаваемой моделью Suzuki в сентябре стал компактный кроссовер Vitara, который купили 517 автолюбителей России (+18%). На втором месте — кроссовер Suzuki SX4. В сентябре 2019 года на этой модели остановили свой выбор 160 покупателей из России, что превышает на 8% показатель продаж аналогичного периода 2018 года.

Продажи внедорожника Suzuki Jimny нового поколения составили за первый осенний месяц 2019 года 136 экземпляров. Это на 7% выше, чем в августе 2019 года, когда эта модель только появилась на российском рынке. продолжает вызывать ажиотаж среди российских автолюбителей.

Напомним, Suzuki планирует в 2019 году реализовать 8 500 автомобилей. Главную ставку японская компания делает именно на новый Jimny.

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