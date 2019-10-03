Реконструкция водопроводной сети, построенной больше 50 лет назад, запланирована в Александровском районе Ставрополья. Обновление позволит улучшить качество водоснабжения порядка 4 тыс. жителей села Калиновское, сообщили ИА REGNUM 3 октября в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Александровский район, , 08:55 — REGNUM Суммарная протяженность уличного водопровода, который предстоит восстановить, составляет около 36 км. Работу планируется выполнить в 2019—2020 годах.

По словам министра ЖКХ Ставропольского края Романа Марченко, уличная сеть в селе Калиновском построена в 60−70-е годы ХХ века и в силу изношенности уже не справляется со своей задачей. В связи с этим, как отметил чиновник, поступают многочисленные жалобы на аварии и отсутствие давления.

В министерстве добавили, что проект по реконструкции разводящих сетей в Калиновском вошел в краевую инвестиционную программу с объемом финансирования 117,5 млн рублей из средств регионального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Ставрополья утвердили краевую программу развития водоснабжения, которая должна охватить населенные пункты в 15 городских округах и районах. Для модернизации существующих и строительства новых систем водоснабжения руководство региона рассчитывает привлечь средства из федерального бюджета.

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