Магадан, Магаданская область, , 08:43 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Федеральный бюджет выделит областному бюджету 560 млн рублей на обеспечение роста зарплат в бюджетной сфере той категории работников, чья заработная плата привязана к средним показателям», — пояснил Носов.

Последний раз зарплаты бюджетникам Колымы поднимали в январе 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение года минфин магаданской области задерживает перечисление средств на заработную плату, в том числе и повышение, работникам бюджетных организаций.