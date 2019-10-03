Ярославль, , 08:35 — REGNUM Крупнейший животноводческий комплекс Ярославской области и один из крупнейших в России таких объектов СХП «Вощажниково» перешел под контроль холдинга «Агриволга». Об этом сообщает официальный портал правительства Ярославской области.

«Вощажниково» находится в стадии банкротства из-за невыплаченного кредита ВЭБу. В сентябре на предприятии арбитражным судом был назначен конкурсный управляющий, который сразу принял решение о передачи комплекса в аренду другой компании.

«Конкурсным управляющим было принято решение о передаче сельскохозяйственного комплекса «Вощажниково» в аренду ООО «Агрофирма земледелец» — дочернему предприятию холдинга «Агриволга». При этом обязательным условием стало сохранение всех социальных обязательств перед трудовым коллективом — и по заработной плате, и по предоставлению жилья, и по трудоустройству», — сообщает официальный портал правительства Ярославской области.

Решение было оглашено 2 октября на встрече заместителя председателя правительства Ярославской области Валерия Холодова с коллективом «Вощажниково». Так что, судя по всему, смена фактического владельца произошла при активном содействии региональных властей. «Вощажниково» сразу начнет интегрироваться в «Агриволгу». В ближайшее время будет организована переработка производимого в «Вощажниково» молока на Угличском молокозаводе, подконтрольном холдингу.

«Все молоко, которое производится в «Вощажниково», будет использовано для развития молочного комплекса Ярославской области, — сообщил генеральный директор сельскохозяйственного холдинга «Агриволга» Андрей Молев. — До конца года мы запустим линию по производству кисломолочной продукции мощностью около 75 тонн в сутки, а с середины 2020-го — по производству высококачественных сыров с мощностью переработки более 100 тонн в сутки».

В дальнейшем будет решаться вопрос о завершении строительства молокоперерабатывающего завода в самом «Вощажниково» — именно взятый на его строительство кредит предприятие и не смогло вернуть.

Читайте ранее в этом сюжете: «Вощажниково» не удалось оспорить решение собрания кредиторов о банкротстве

Читайте развитие сюжета: Ярославское правительство требует у СХП «Вощажниково» 784 млн рублей