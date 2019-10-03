Бангкок, , 08:34 — REGNUM Сотрудники южнокорейских малых и средних предприятий (МСП) провели в Таиланде консультации по вопросам экспорта. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства малого, среднего и венчурного бизнеса Южной Кореи.

По их словам, консультации по вопросам экспорта прошли в рамках фестиваля корейской культуры KCON 2019 Thailand, состоявшегося в торгово-выставочном центре IMPACT в период с 28 по 30 сентября.

Известно, что представители пятидесяти южнокорейских компаний подписали экспортные контракты на общую сумму 5,4 млрд вон (~$4,48 млн).

«Мы будем активно использовать популярность корейской музыки и культуры для продвижения потребительских товаров малых и средних предприятий за рубеж. Кроме того, данными действиями мы намерены повысить узнаваемость наших брендов», — ответили в министерстве.