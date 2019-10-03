Москва, , 08:31 — REGNUM Руководитель лесного отдела Гринпис Алексей Ярошенко обеспокоен тем обстоятельством, что финансирование лесного хозяйства в проекте федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, внесённого в Госдуму РФ, предполагается увеличить чуть более чем на шесть процентов (по сравнению с уровнем 2019 года — с 39 до 41,5 млрд. руб). Из его сообщения, опубликованного на форуме этой общественной организации, также следует, что в 2021—2022 годах, согласно законопроекту, существенного увеличения финансирования ни лесного хозяйства в целом, ни субвенций субъектам РФ на исполнение переданных им лесных полномочий не предполагается.

«Соответственно, мечты об усилении федеральной Авиалесоохраны или о существенном сокращении площади неохраняемых лесов («зон контроля лесных пожаров») пока так и остались мечтами», — констатирует Алексей Ярошенко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года Сибирь и Дальний Восток накрыло масштабными природными пожарами. К конку июля их общая площадь составляла более пяти миллионов гектаров. Этому способствовало возложение на региональные комиссии по ЧС полномочий принимать решения — тушить или нет тот или иной пожар, расположенный в труднодоступной местности. О том, что в пик летних пожаров тушилось лишь 10% возгораний, 12 сентября сообщил глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия») в ходе пленарного заседания.

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Также ранее руководитель лесного отдела Гринпис отмечал, что уровень финансирования охраны лесов от пожаров в крупных таежных регионах Сибири и Дальнего Востока в проекте федерального бюджета останется смехотворным: например, согласно расчету лесных субвенций, Якутия получит на обеспечение мер пожарной безопасности в расчете на один гектар защитных и эксплуатационных лесов, не считая расходов на приобретение лесопожарной техники и оборудования, 1 рубль 79 копеек.

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