Москва, , 08:31 — REGNUM Компании из России поставили на Кубу более 50 локомотивов и 840 грузовых вагонов, заявил первый заместитель администрации президента РФ Сергей Приходько.

«В рамках участия в модернизации парка железнодорожной техники на Кубу поставлен 841 грузовой вагон и 53 локомотива», — сказал Приходько.

По его словам, с Кубой заключены новые контракты, в рамках которых в ближайшие годы в эту страну будут поставлены крупные партий вагонов, локомотивов и дизель-поездов.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 2006 года Россия поставила на Кубу авиационную, бронетанковую, морскую технику, артиллерийские системы, средства ПВО. Согласно договорённостям, эта военная техника будет отремонтирована и модернизирована. Также будут созданы более совершенные образцы.

Также отметим, что в ноябре 2018 года стало известно, что Россия предоставит Кубе государственный кредит в размере €38 млн для покупки военной техники.

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