Биробиджан, , 08:39 — REGNUM Дальневосточная генерирующая компания (ДГК) предоставила в долг правительству Еврейской автономной области 3 тысячи тонн угля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Уголь будет отгружен на 16 муниципальных котельных, на которых отсутствует нормативный запас угля. В настоящее время правительство области прорабатывает вопрос перевозки угля к нуждающимся котельным. Ранее ДГК уже предоставляла уголь в долг в общем объёме порядка 4,5 тысяч тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, для прохождения отопительного периода правительство ЕАО получило из федерального бюджета 1 млрд рублей.