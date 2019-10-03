Москва, , 08:30 — REGNUM Главным локомотивом восточноевропейского рынка карточных платежей является Россия, где в 2010—2018 годах количество карточных транзакций увеличилось в 30 раз. Об этом говорится в докладе международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).

До 2028 года в Европе объем выручки на рынке таких платежей покажет прирост на 5,9% в год, прогнозируют эксперты. При этом в Восточной Европе рост составит 7,4% в год, в Западной — 5%.

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Резкий рост карточных платежей в России — с 5,8 до 172 на человека в год — в компании назвали «русским чудом». В 2010—2018 годах рост объема платежей в России составлял в среднем 22,1%, в 2019—2028 годах он ожидается на уровне 11,8%, сообщает РБК.

В BCG феномен России объясняют тем, что при переходе на безналичные операции участники процесса действовали как катализаторы друг для друга, подпитывали и усиливали развитие рынка.

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